Son Dakika Haberleri: ANKA'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel ANKA'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

ANKA'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek hekim kadrosu ve sağlık ekipmanlarıyla 24 saat Türk Silahlı Kuvvetlerinin emrinde olduklarını duyurdu.

ANKA'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek hekim kadrosu ve sağlık ekipmanlarıyla 24 saat Türk Silahlı Kuvvetlerinin emrinde olduklarını duyurdu.


Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasının ülke bütünlüğü ve millet bağımsızlığı açısından büyük tehlike olduğunu belirterek, Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini dile getirdi. Sofuoğlu "Devletimizin varlığı, milletimizin milli birliği ve bütünlüğüne kast eden terör örgütleri ve bunları destekleyen oluşumlara karşı kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"nın başarıyla sonuçlanacağına inancımız tamdır. Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin güvenliği açısından önem arz ederken, bölge barışına da büyük katkı sağlayacaktır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, bölge huzurunun ve barışının yeniden oluşturulması sadece ülkemiz için değil bütün Ortadoğu için büyük önem taşımaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına eminiz. İhtiyaç duyulması halinde Anka Hastanesi bünyesinde görev yapan hekimlerimizle ve sahip olduğumuz ekipmanlarımızla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin günün 24 saati emrindeyiz. Dualarımız Mehmetçiklerimizle. Allah, bu harekette görev alan tüm Mehmetçiklerimizi korusun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrısı yaptı
MHP Çukurova İlçe Başkanı Öztüğ: Barış Pınarı Harekatımızda yer almak istiyoruz Volkswagen, Türkiye'ye yapacağı fabrika yatırımını Barış Pınarı Harekatı sebebiyle erteledi Son dakika: Başakşehir Cenk Enver Şahin'i resmen açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 13:56:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANKA'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]