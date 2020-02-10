Anka'dan Gaziantep Polisgücü'ne tam destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anka'dan Gaziantep Polisgücü'ne tam destek - Son Dakika

Anka'dan Gaziantep Polisgücü'ne tam destek

6 saat önce

Anka Hastanesi, sağlık ve genel sponsoru olduğu Gaziantep Polisgücü Hokey Takımlarını Alanya'da devam eden THF Salon Hokeyi Türkiye Süper Ligi karşılaşmalarında da yalnız bırakmadı.

Anka'dan Gaziantep Polisgücü'ne tam destek, System.String[]

Anka Hastanesi, sağlık ve genel sponsoru olduğu Gaziantep Polisgücü Hokey Takımlarını Alanya'da devam eden THF Salon Hokeyi Türkiye Süper Ligi karşılaşmalarında da yalnız bırakmadı. Şampiyon sporcularla yakından ilgilenen Anka Hastanesi Genel Koordinatörü Yaşar Agdağ kadın ve erkek takımlarının kazandığı iki süper lig şampiyonluğunun Gaziantep adına onur verici olduğunu ifade etti.


Gaziantep Özel Anka Hastanesi, sağlık alanındaki başarılarının yanında sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkat çekiyor. Bu kapsamda hokey sporuna da büyük destek veren Gaziantep Anka Hastanesi, her yıl Türkiye ve Avrupa kupalarında şampiyonlukla dönen Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünü Alanya'da devam eden Türkiye Süper Ligi karşılaşmalarında da yalnız bırakmayarak destek oldu. Şampiyonada sporcularla yakından ilgilenen Anka Hastanesi Genel Koordinatörü Yaşar Agdağ, takımların şampiyonluk sevincine de ortak oldu.


"Türkiye Süper Ligi'nden iki kupa Gaziantep'e yakıştı"


Anka Hastanesi Genel Koordinatörü Yaşar Agdağ Antalya'nın Alanya ilçesinde devam eden maçları izleyerek, Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'nün kadın ve erkek takımlarına destek verdi. Yaşar Agdağ, Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı'nın başarıları ile gurur duyduklarını belirterek, "Polisgücü Spor Kulübü, hokey alanında gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında başarıları ile sadece Gaziantep'in değil Türkiye'nin gururu haline geldi. Anka Hastanesi olarak böylesine başarılı bir takıma sponsor olmaktan dolayı mutluyuz. Bunlar bizim çocuklarımız ve başarıları için elimizden gelen bütün desteği vermeye devam edeceğiz. Gaziantep'e kadın ve erkek süper liglerinde Türkiye şampiyonluğu kazandıran sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyor önümüzdeki günlerde Alanya ve Litvanya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Trophy Şampiyonası'nda da her iki takımımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boateng: Beşiktaş'ta 3 yıl kalmak isterim
İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor Son dakika: 5 askerimizin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı 'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 17:14:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anka'dan Gaziantep Polisgücü'ne tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]