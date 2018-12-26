Son Dakika Haberleri: Anka'dan Hokeyin Sultanlarına Tebrik

Anka'dan Hokeyin Sultanlarına Tebrik

1 saat önce

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Türkiye Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımını kutlayarak, "Hokeyin sultanları Gaziantep'in düşman işgalinden Kurtuluş gününde Gaziantep'e en güzel hediyeyi vermiştir" dedi.

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Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Türkiye Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımını kutlayarak, "Hokeyin sultanları Gaziantep'in düşman işgalinden Kurtuluş gününde Gaziantep'e en güzel hediyeyi vermiştir" dedi.

Türkiye Süper Ligi Kapalı Alan Kadın Hokey 2018 Şampiyonası'nda aldığı başarılı sonuçla Türkiye Şampiyonu olan hokeyin sultanlarını, takımın sağlık sponsorluğunu üstlenen Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu tebrik etti. Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Süper Ligi Kapalı Alan Kadın Hokey 2018 Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü Spor namağlup unvanla Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Süper lig süresince rakiplerini farklı skorlarla yenen hokeyin sultanları, ligi 38 puanla tamamlarken, rakiplerine attıkları 75 golle de yeni bir rekora imza attı.Diğer yandan Polisgücü ve milli takım oyuncusu Leyla Öztürk de ligde attığı 35 golle süper lig gol kraliçesi seçildi. Hokeyin sultanlarının Türkiye Süper Ligi Kapalı Alan Kadın Hokey 2018 Şampiyonası'nda aldıkları bu başarı şehirde büyük gurur ve sevinç yaşattı. Takımın sağlık sponsorluğunu üstlenen Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nin Yönetim Kurulu Üyesi Ali ihsan Sofuoğlu, Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımını bu başarısından dolayı tebrik ederek, "Hokeyin sultanları Gaziantep'in düşman işgalinden Kurtuluş gününde Gaziantep'e en güzel hediyeyi vermiştir. Genç sporcularımızın başarısı bizlere büyük gurur ve sevinç yaşattı. Bundan sonraki süreçte sporcularımızın Avrupa'da da bizi en iyi şekilde temsil edeceklerini ve Avrupa kupasını Gaziantep'e getireceklerine yürekten inanıyorum. Hokey takımımızı Avrupa'da da iyi yerlerde görmek istiyoruz. Böylesine başarılı bir kulübe sağlık sponsoru olmaktan dolayı mutluyuz. 2018 yılında Avrupa Şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getiren PolisgücüSpor'u ve Başkanı Mehmet Kaplan'ı Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak kutluyor, takıma 2019 yılında katılacağı Avrupa şampiyonalarında başarılar diliyoruz" dedi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:50 Kaynak: İHA

Türkiye, Gaziantep, Spor
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