ANKA'dan hokeyin sultanlarına tebrik - Son Dakika
Son Dakika Spor ANKA'dan hokeyin sultanlarına tebrik - Son Dakika Spor

ANKA'dan hokeyin sultanlarına tebrik

6 saat önce

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Süper Lig şampiyonluğunun ardından Avrupa Trophy Şampiyonası'nda da üstün gayret göstererek Avrupa'nın en güçlü ilk 4 takımı arasına girmeyi başaran Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı teknik heyet ve sporcularını tebrik etti.

ANKA'dan hokeyin sultanlarına tebrik, System.String[]

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Süper Lig şampiyonluğunun ardından Avrupa Trophy Şampiyonası'nda da üstün gayret göstererek Avrupa'nın en güçlü ilk 4 takımı arasına girmeyi başaran Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı teknik heyet ve sporcularını tebrik etti.


Litvanya'nın Siauliai kentinde 21-23 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Trophy Ligi'nde mücadele eden Türkiye temsilcisi Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı, Avrupa'nın en büyük dört kulübü arasına girdi. Bu yıl ilk kez Trophy liginde oynayan Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı, Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla mücadele ederek ilk dört takım arasında yerini alırken, 2021'de de Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'nün sağlık sponsorluğunu üstlenen Anka Hastanesi'nin Yönetim kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 Women'de Avrupa'nın en güçlü 4 takımı arasına girmeyi başaran ve 2021'de Avrupa Trophy Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Polisgücü'nün sultanlarını kutladı.


Sofuoğlu, "Gaziantep'e Süper Lig'de Türkiye şampiyonluğu kazandıran sporcularımız Avrupa Trophy Şampiyonası'nda da üstün gayret göstererek büyük başarı kazanmıştır. Avrupa'nın en güçlü ilk 4 takımı arasına girmeyi başaran Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü 2021'de de Avrupa'da yine Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanmıştır. Bu başarı Gaziantep adına onur vericidir. Biz Gaziantep Anka Hastanesi olarak sporcularımıza destek olmayı sürdüreceğiz. Bayrağımızı Avrupa semalarında dalgalandırarak bizleri gururlandıran sporcularımız ve takımımızın Başkanı Mehmet Kaplan'ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu - GAZİANTEP

Gaziantep, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:46 Kaynak: İHA
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