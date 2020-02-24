ANKA'dan Irak Devlet Bakanı Maruf'a ziyaret - Son Dakika
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ANKA'dan Irak Devlet Bakanı Maruf'a ziyaret

6 saat önce

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetimi Irak'a giderek Irak Türkmen Cephesi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Bölge Devlet Bakanı Aydın Maruf'u makamında ziyaret etti.

ANKA'dan Irak Devlet Bakanı Maruf'a ziyaret, System.String[]

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetimi Irak'a giderek Irak Türkmen Cephesi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Bölge Devlet Bakanı Aydın Maruf'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Türkmen vatandaşlara sağlık konusunda Anka Hastanesi olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini belirten hastane yönetimine Bakan Maruf da teşekkür etti.


Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Uzman Dr. Av. Cengiz Bayram, Genel Koordinasyon Müdürü Yaşar Ağdağ ve Yurtdışı Koordinatörü Dr. Baran Sönmez Irak'a giderek, Irak Türkmen Cephesi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Bölge Devlet Bakanı Aydın Maruf'u makamında ziyaret etti.


Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine sağlık alanında katkı sağlamak istediklerini belirten Uzman Dr. Av. Cengiz Bayram, Bakan Maruf'a Gaziantep Özel Anka Hastanesi hakkında bilgi verdi. Uzman Dr. Av. Bayram, "Hastanemiz, her türlü hastalığın tanı ve tedavisini yapabilecek teknik donamına sahip. Bu sayede kısa zamanda sadece Türkiye'den değil, yurtdışından gelen hastalar için de şifa dağıtır duruma ulaştık. Bu bizi gururlandırıyor. Bu hizmetten Türkmen vatandaşlarımızın da faydalanmasını istiyoruz. Bu konuda elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi


Gaziantep Özel Anka Hastanesi Genel Koordinasyon Müdürü Yaşar Ağdağ ise, "Kaliteli sağlık hizmetinden faydalanmanın tüm insanların hakkı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle obezite ve Tip 2 diyabet konusunda gerçekleştirdiğimiz ameliyatlarla çeşitli ülkelerden gelen birçok hastaya şifa dağıttık. Türkmen vatandaşlarımıza da sağlık noktasında en iyi hizmeti vermek isteriz. İnsanların sağlık ihtiyacına göre yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak Gaziantep'in sağlık turizminden pay alabilmesi için de çaba sarf ediyoruz. Bu görüşmenin ardından ülkemiz adına güzel dönüşümler alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.


Irak Türkmen Cephesi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Bölge Devlet Bakanı Aydın Maruf ise, "Gaziantep'in sağlık kenti olma yolunda önemli adımlar attığını görüyoruz. Bu durum bizi şehrin ülkemize olan yakınlığı nedeniyle de mutlu ediyor. Irak için bu gerçekten büyük avantaj. Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nin özellikle diyabet hastalarının iyileşmesine olanak sağlayan metabolik cerrahi konusunda yaptığı çalışmalar takdir edilecek düzeyde. En kısa zamanda uluslararası hasta hizmetine uygun standartlarda kurulmuş olan Anka Hastanesi'ni ziyaret edip daha detaylı bilgi almak istiyorum. Sağlık alanında yapılacak iş birliğinin iki ülke için de büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.


Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nin çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Maruf, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetimi de Bakan Maruf'a göstermiş olduğu nezaket ve ilgiden dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:59 Kaynak: İHA
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