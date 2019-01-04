Son Dakika Haberleri: Anka'dan Ücretsiz Solunum Fonksiyon Testi

Anka'dan Ücretsiz Solunum Fonksiyon Testi

38 dakika önce

Gaziantep Özel Anka Hastanesi tarafından açılan stantta ziyaretçilere ücretsiz solunum fonksiyon testi yapıldı.

Anka'dan Ücretsiz Solunum Fonksiyon Testi, System.String[]
Gaziantep Özel Anka Hastanesi tarafından açılan stantta ziyaretçilere ücretsiz solunum fonksiyon testi yapıldı.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi tarafından M1 Gaziantep Alışveriş Merkezi'nde stant açıldı.Göğüs hastalıkları tespiti için açılan standa, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Standı ziyaret edenlere, alanında uzman sağlık personelleri ücretsiz Solunum Fonksiyon Testi (SFT) ölçümleri yaptı. Astım, bronşektazi, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) gibi hastalıkların tespiti için yapılan testte sonuçları riskli görülenler Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nin sağlık personelleri tarafından uzman bir hekime başvurmaları konusunda uyarıldı.

Stantta vatandaşlara solunum yolu ve göğüs hastalıklarından korunmak için alınması gereken önlemler, hastalıkların belirtileri ve tedavi yöntemleri konusunda bilgiler ve broşürler de verildi.

Diğer yandan standı ziyaret eden vatandaşlar, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde uygulanan diyabet ve obezite cerrahisi hakkında detaylı bilgi alma fırsatı da buldu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:20 Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel
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