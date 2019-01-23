Son Dakika Haberleri: Anka'dan Vali Gül'e Ziyaret

Anka'dan Vali Gül'e Ziyaret

57 dakika önce

Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimi Gaziantep Valisi Davut Gül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimi Gaziantep Valisi Davut Gül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Uzman Dr. Av. Cengiz Bayram, Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ziyarette, Vali Gül'e hastane hakkında genel bilgiler vererek, "Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak uzman hekim kadromuz ve deneyimli sağlık personelimiz ile kaliteli sağlık hizmeti vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hastanemiz, her türlü hastanın tanı ve tedavisini yapabilecek teknik donamına sahip. Bu sayede kısa zamanda sadece Türkiye'den değil, yurtdışından gelen hastalar için de şifa dağıtır duruma ulaştık. Bu bizi gururlandırıyor. İnsanların sağlık ihtiyacına göre yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Yönetim Kurulu Başkan vekili, Genel Müdürü Uzman Dr. Av. Cengiz Bayram ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu ise sağlık turizminin ülke ekonomisine büyük katkısı olduğunu söyleyerek, "Hastane olarak ülkemizin gelişimi için sağlık turizmine büyük önem veriyoruz. Ülkemiz ekonomik açıdan yabancı hastaların tedavi olmaları bakımından oldukça cazip. Gaziantep'i ülkemizde sağlık turizminin başkenti haline getirmek hastane olarak en büyük isteğimiz" diye konuştu.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nin çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Davut Gül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sağlık alanında yaptıkları yatırım ve hizmetlerden dolayı hastane yönetimine teşekkür etti.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimi de gösterdiği nezaket ve ilgiden dolayı Vali Davut Gül'e teşekkür etti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:59 Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel
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