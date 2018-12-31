Son Dakika Haberleri: Anka'dan Yeni Yıl Kutlaması

Anka'dan Yeni Yıl Kutlaması

2 saat önce

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali ihsan Sofuoğlu, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, sevinç, huzur, barış ve refah getirmesini diledi.

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Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali ihsan Sofuoğlu, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, sevinç, huzur, barış ve refah getirmesini diledi.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Güzel bir yılı geride bırakarak, umut ve beklentilerle yepyeni bir yıla giriyoruz. Hayatta en önemli şey sağlık. Bu nedenle yeni yılın herkes için önce sağlık daha sonra huzur, mutluluk, barış getirmesini diliyorum.Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak hizmete girdiğimiz günden itibaren hastalarımızın sağlık sisteminden en iyi şekilde yararlanabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hastane olarak kısa sürede sadece Türkiye değil, yurtdışından gelen hastalar için de şifa dağıtır duruma ulaşmak bizim için mutluluk ve gurur verici. Hastane olarak ülkemizin gelişimi için sağlık turizmine büyük önem veriyoruz. Gaziantep'i sağlık turizmi merkezi haline getirmek en büyük arzumuz. Bu nedenle yeni yılda da Gaziantep'i hak ettiği yere taşımak güçlenen hekim kadromuz ile birlikte özveri ile çalışmaya devam edeceğiz.2019 yılının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:20 Kaynak: İHA

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