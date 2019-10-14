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Son Dakika Ekonomi Anka, Deniz Kuvvetleri envanterine girdi

Anka, Deniz Kuvvetleri envanterine girdi

22 dakika önce

Mavi Vatan'ın korunmasında görev alacak ilk Ankalar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Anka, Deniz Kuvvetleri envanterine girdi, System.String[]

Mavi Vatan'ın korunmasında görev alacak ilk Ankalar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Ege ve Akdeniz'de keşif gözetleme görevi icra edecek 3 Anka ile güvenlik güçlerinin envanterindeki Anka sayısı 22'ye ulaştı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
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