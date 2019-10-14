Anka, Deniz Kuvvetleri envanterine girdi
22 dakika önce
Mavi Vatan'ın korunmasında görev alacak ilk Ankalar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.
Mavi Vatan'ın korunmasında görev alacak ilk Ankalar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Ege ve Akdeniz'de keşif gözetleme görevi icra edecek 3 Anka ile güvenlik güçlerinin envanterindeki Anka sayısı 22'ye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05
ABD'li senatör Lindsey Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Felç edici yaptırımlar üzerinde çalışıyoruz Suriye ordusu, Mehmetçik'i durdurmak için harekete geçti Venezüella'nın Ankara Büyükelçisi Reyes'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceği hakkında bilgi verdi