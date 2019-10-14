Anka, Deniz Kuvvetleri envanterine girdi

Mavi Vatan'ın korunmasında görev alacak ilk Ankalar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Ege ve Akdeniz'de keşif gözetleme görevi icra edecek 3 Anka ile güvenlik güçlerinin envanterindeki Anka sayısı 22'ye ulaştı.