ANKA Espor LoL ve TFT turnuvası başlıyor!

ANKA Espor'un düzenlemiş olduğu 7 farklı oyunun turnuvasında artık son 2 turnuva kaldı. League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics, Rocket League, Legends of Runterra ve Aram turnuvaları düzenleyen topluluk büyük bir işe imza atıyor.

Legends Aram ve Teamfigt Tactics Turnuvası Başvuru Tarihi

Geriye kalan son iki turnuva olan League of Legends Aram ve Teamfigt Tactics turnuvaları için başvurular hala devam ediyor. Turnuvaların günleri ise şu şekilde:

Teamfigt Tactics - 16 Temmuz Cuma - 22.00 (Son Kayıt 21.30)

League of Legends 5v5 Aram - 17 Temmuz - 22.00 (Son Kayıt 21.30)

Eğer siz de bu turnuvalarda yer almak istiyorsanız detaylı bilgi için ANKA Espor Instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz. ANKA Espor Instagram hesabını inceleyebilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak turnuvalara katılan tüm takımlara başarılar diliyoruz!