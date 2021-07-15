ANKA Espor'un düzenlemiş olduğu 7 farklı oyunun turnuvasında artık son 2 turnuva kaldı. League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics, Rocket League, Legends of Runterra ve Aram turnuvaları düzenleyen topluluk büyük bir işe imza atıyor.
Geriye kalan son iki turnuva olan League of Legends Aram ve Teamfigt Tactics turnuvaları için başvurular hala devam ediyor. Turnuvaların günleri ise şu şekilde:
Eğer siz de bu turnuvalarda yer almak istiyorsanız detaylı bilgi için ANKA Espor Instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz. ANKA Espor Instagram hesabını inceleyebilirsiniz.
Playerbros ekibi olarak turnuvalara katılan tüm takımlara başarılar diliyoruz!
Son Dakika › Gamegar › ANKA Espor LoL ve TFT turnuvası başlıyor! - Son Dakika