Anka Gaming Center Summer Events VALORANT turnuvası başlıyor! - Son Dakika

Anka Gaming Center Summer Events VALORANT turnuvası başlıyor!

Anka Gaming Center Summer Events VALORANT turnuvası başlıyor!
Son Güncelleme: 12.07.2021 09:11

Summer Events VALORANT turnuvası başlıyor! Anca Gaming Center'da düzenlenecek turnuvanın formatı belli oldu!

Düzenlediği turnuvalarla gündeme gelen Anka Gaming Center Summer Events VALORANT turnuvası başlıyor. Eğer sen de Ankara'da yaşıyorsan ve OFFLINE bir VALORANT turnuvası arıyorsan doğru haberdesin! Summer Events VALORANT turnuvasına dair tüm detaylar haberimizde.

Ülkemizde pandeminin yavaş yavaş bitiş sürecine geçmesiyle turnuvalar düzenlenmeye başlıyor. Anka Gaming Center'da düzenlenecek turnuva 10 Temmuz yani yarın saat 11.00'de başlıyor. Peki ya turnuvaya ait diğer detayları öğrenmeye ne dersin?

TURNUVAYA KATILIM VE DİĞER DETAYLAR

  • Turnuva Formatı: 5v5
  • Turnuva Tarihi: 10 Temmuz 2021/ 11.00
  • Turnuva Katılım Ücreti: 100 TL (Oyuncu başına 20 TL)
  • Turnuvaya Kayıt Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 8-10 Temmuz
  • Maksimum Takım Sayısı: 16
  • Format: Tekli Eleme (BO1)

TURNUVA ÖDÜLLERİ

  1. takım ödül havuzunun %50'si
  2. takım ödül havuzunun %25'i
  3. takım bir sonraki ay yapılacak olan turnuvaya ücretsiz katılım hakkı

TURNUVAYA AİT DİĞER DETAYLAR

  • Turnuva Anka Espor Merkezinde Sosyal Mesafe kural ve tedbirlerine uygun olarak offline şekilde yapılacaktır.
  • Turnuva yöneticilerine ve/veya karşı takımdaki herhangi bir oyuncuya hakaret ve küfür içerikli davranışlarda bulunan oyuncular diskalifiye edilir. Turnuvadan diskalifiye olan oyuncu turnuva ile ilgili hiçbir hak iddia edemez.
  • Her oyuncu kayıtlarda belirtilen kendi oyun hesabı ile oynamak zorundadır.

Turnuvaya kayıt ve diğer detaylar için buraya tıklayarak bilgi edinebilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar dileriz!

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar Anka Gaming Center Summer Events VALORANT turnuvası başlıyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anka Gaming Center Summer Events VALORANT turnuvası başlıyor! - Son Dakika
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