Düzenlediği turnuvalarla gündeme gelen Anka Gaming Center Summer Events VALORANT turnuvası başlıyor. Eğer sen de Ankara'da yaşıyorsan ve OFFLINE bir VALORANT turnuvası arıyorsan doğru haberdesin! Summer Events VALORANT turnuvasına dair tüm detaylar haberimizde.

Ülkemizde pandeminin yavaş yavaş bitiş sürecine geçmesiyle turnuvalar düzenlenmeye başlıyor. Anka Gaming Center'da düzenlenecek turnuva 10 Temmuz yani yarın saat 11.00'de başlıyor. Peki ya turnuvaya ait diğer detayları öğrenmeye ne dersin?

TURNUVAYA KATILIM VE DİĞER DETAYLAR

Turnuva Formatı: 5v5

Turnuva Tarihi: 10 Temmuz 2021/ 11.00

Turnuva Katılım Ücreti: 100 TL (Oyuncu başına 20 TL)

Turnuvaya Kayıt Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 8-10 Temmuz

Maksimum Takım Sayısı: 16

Format: Tekli Eleme (BO1)

TURNUVA ÖDÜLLERİ

takım ödül havuzunun %50'si takım ödül havuzunun %25'i takım bir sonraki ay yapılacak olan turnuvaya ücretsiz katılım hakkı

TURNUVAYA AİT DİĞER DETAYLAR

Turnuva Anka Espor Merkezinde Sosyal Mesafe kural ve tedbirlerine uygun olarak offline şekilde yapılacaktır.

Turnuva yöneticilerine ve/veya karşı takımdaki herhangi bir oyuncuya hakaret ve küfür içerikli davranışlarda bulunan oyuncular diskalifiye edilir. Turnuvadan diskalifiye olan oyuncu turnuva ile ilgili hiçbir hak iddia edemez.

Her oyuncu kayıtlarda belirtilen kendi oyun hesabı ile oynamak zorundadır.

Turnuvaya kayıt ve diğer detaylar için buraya tıklayarak bilgi edinebilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar dileriz!