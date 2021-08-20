Anka, IDEF için özel uçuş yaptı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen insansız hava aracı Anka, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2021) özel bir uçuş gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, TUSAŞ Kahramankazan tesislerinden kalkış yapan Anka, bölgede uçuş yaptı.

Bu sırada üzerindeki gelişmiş kamera sistemleri ile görüntü alan Anka, bunları canlı olarak IDEF'teki TUSAŞ standına iletti. Görüntüler TUSAŞ standındaki büyük ekranlardan yerli ve yabancı fuar katılımcısı ve ziyaretçilerle paylaşıldı. Bu sırada TUSAŞ tesislerinde testleri süren Atak Helikopteri'ne ilişkin çalışmalar da ekrana yansıdı.

TUSAŞ, bugüne kadar çeşitli kuvvetler için 30 Anka teslim etti. Anka'ların toplam uçuş saati 90 bini buldu. Anka, Tunus'a yapılacak teslimatla ilk ihracat başarısına da ulaşacak.