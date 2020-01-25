Anka İHA'lardan Elazığ'da destek uçuşu - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında üretimi Türk Havacılık ve Uzay Sanayiine ait olan Türk insansız hava aracı 'Anka' bölgedeki yıkıntı, çöküntü ve zarar tespit çalışmalarına havadan destek verdi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu