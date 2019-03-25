ANKA Malezya'da görücüye çıkacak
1 saat önce
TUSAŞ'ın ANKA Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı İHA Sistemi, Malezya'da düzenlenecek LIMA 2019 Fuarı'ndaki statik alanda ilk kez sergilenecek.
TUSAŞ'ın ANKA Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı İHA Sistemi, Malezya'da düzenlenecek LIMA 2019 Fuarı'ndaki statik alanda ilk kez sergilenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:50
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