Son Dakika Haberleri: ANKA Malezya'da görücüye çıkacak

ANKA Malezya'da görücüye çıkacak

1 saat önce

TUSAŞ'ın ANKA Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı İHA Sistemi, Malezya'da düzenlenecek LIMA 2019 Fuarı'ndaki statik alanda ilk kez sergilenecek.

ANKA Malezya'da görücüye çıkacak, System.String[]
TUSAŞ'ın ANKA Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı İHA Sistemi, Malezya'da düzenlenecek LIMA 2019 Fuarı'ndaki statik alanda ilk kez sergilenecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:50 

Malezya, Ekonomi
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