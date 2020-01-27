Anka minikleri sevindirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anka minikleri sevindirdi - Son Dakika

Anka minikleri sevindirdi

6 saat önce

Gaziantep Özel Anka Hastanesi yetkilileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuk yuvasındaki minikleri ziyaret ederek onların yüzlerini güldürdü.

Anka minikleri sevindirdi, System.String[]

Gaziantep Özel Anka Hastanesi yetkilileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuk yuvasındaki minikleri ziyaret ederek onların yüzlerini güldürdü.


Gaziantep Özel Anka Hastanesi tüm branşlarda sunduğu kaliteli sağlık hizmetlerinin yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri de takdir topluyor. Gaziantep Özel Anka Hastanesi yetkilileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey Çocuk Yuvası'nı ziyaret etti. 0-12 yaş grubu yetiştirme yurdunda kalan çocuklar ve Şahinbey Çocuk Yuvası Müdürü Hatice Pamuk tarafından içtenlikle karşılanan Gaziantep Özel Anka Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Seval Türk Güven, Pazarlama Müdürü Bahadır Abacı çocuklarla uzun süre sohbet edip, onlarla oyun oynadı.


Zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını dile getiren Kurumsal İletişim Müdürü Seval Türk Güven, "Bu çocuklar hepimizin. Onların yüzlerini güldürüp, onların yaşamına az da olsa dokunabildiysek ne mutlu bize. Bu tarz ziyaretleri çok önemsiyoruz. Müdürümüz ile konuşup onlar için ne yapabileceğimiz konusunda fikir alışverişince bulunduk. Gaziantep Özel Anka Hastanesi olarak bundan böyle onların sağlık ihtiyaçları konusunda hep yanında olacağız" dedi


Pazarlama Müdürü Bahadır Abacı da, Gaziantep Özel Anka Hastanesi olarak farklı projelerle çocuklara katkı sağlamak istediklerini belirterek, kendilerini içtenlikle karşılayan ve yakın ilgi gösteren yetkililere teşekkür etti.


Ziyaret, Anka Hastanesi yetkilileri Güven ve Abacı'nın devamlılığı olan projeler geliştirmek için Çocuk Yuvası müdürü Hatice Pamuk ile istişarede bulunmasıyla son buldu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçı için kural hatası başvurusu yapacak
112 Çağrı Merkezi personeli, 6.8 şiddetindeki depreme rağmen görev yerini terk etmedi Ankara'da 16 köpeği katleden 3 kişi, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist gizlendikleri evlerde yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 18:01:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anka minikleri sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]