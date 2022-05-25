Anka'nın Haberinin Ardından Salda Gölü'ne Girişler Ücretsiz Oldu

GÜRKAN DEMİRTAŞ

ANKA Haber Ajansı'nın Salda Gölü'nün kıyısında "Millet Bahçesi" olarak duyurulan alanın işletmesinin özel bir şirkete verildiğine ve alana giriş ücretinin 10 TL olduğuna ilişkin haberinin ardından; gölün kıyısında "Millet Bahçesi" olarak duyurulan alana girişler, ücretsiz hale getirildi. Alan girişine "girişler ücretsizdir" yazısı asıldı. ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, "Yoğun talep üzerine bu sabahtan itibaren ücretsiz yaptık" dedi.

ANKA Haber Ajansı'nın, " Türkiye'nin Maldivleri" olarak adlandırılan Salda Gölü'nün kıyısında "Millet Bahçesi" olarak duyurulan alanın işletmesinin Subartu isimli özel şirkete verildiğini ortaya çıkartmasının ardından; alana girişler ücretsiz hale getirildi.

"Millet Bahçesi"nin yapıldığı alana ücret karşılığında girildiği ve kişi başı giriş ücretinin 10 TL olduğu görülmüş; girişe, turnike ve bariyerlerin konulması da dikkat çekmişti.

Millet Bahçesi'ndeki personelin TOKİ'ye bağlı Emlak Yönetim amblemli kıyafet giymesine karşın bahçeyi özel şirketin işlettiği; girişte ödenen ücretin karşılığında verilen fişin, Gaziantepli Subartu Turizm A.Ş. adına kesilmesi dikkat çekmişti.

Fişteki bilgilerden, şirketin Salda Gölü için şube açtığı görülürken; ANKA'nın ulaştığı şirket yetkilisi, buranın işletmesini aldıklarını doğrulamış ancak burayı işletmesi için ihale yapılıp yapılmadığı ve yapıldıysa ihalenin ne kadar bedelle alındığına ilişkin soruları kamu makamlarının yanıtlayacağını iletmişti. Şirket yetkilisi ayrıca buranın "Millet Bahçesi" statüsünde olmadığını ve "halk plajı" olduğunu söylemişti.

Haberin ardından, bugün Salda Gölü kıyısında "Millet Bahçesi" olarak duyurulan ve özel şirketin işlettiği alanın kapısına "Girişler ücretsizdir" yazısı asıldı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, alana girişlerin, bu sabahtan itibaren ücretsiz hale geldiğini doğruladı.

"NE OLMUŞTU"

UNESCO'nun Doğal Miras Listesi'ne alınması için başvuru işlemlerinin sürdüğü, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak adlandırılan ve ayak basılmasının dahi doğal yapısını bozacağı dile getirilen Salda Gölü'ne "Millet Bahçesi" yapılacağı duyurulmuş ve ihaleye çıkılmıştı.

10 Temmuz 2019'da buraya "Millet Bahçesi" yapımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından ihale ilanı yayınlanmıştı. 4 Aralık 2019 tarihinde, ihaleyi 21 milyon 700 bin lira bedel ile Güngör Tarım İnşaat, Sanayi ve Ticaret Şirketi kazanmıştı. TOKİ'nin internet sitesinde, ihale ve proje ile ilgili şu ifadelere yer verilmişti:

"Burdur İli Yeşilova İlçesi, Salda Gölü Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesinde belirtilen 'Açık İhale Usulü' ile 31.07.2019 tarihinde gerçekleştirildi. İhaleye 7 istekli firma teklif vermiş olup değerlendirme sürecinin ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanıp millet bahçesinin yapımına başlanacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz yıl 5 Haziran Çevre Günü'nde açılması beklenen Salda Gölü'ndeki "Millet Bahçesi"ni ANKA Haber Ajansı görüntülemişti.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, buranın işletmesini TOKİ'nin çekiliş organizasyonlarını da yapan Subartu şirketi geçtiğimiz yıl verdiklerini ve bu yıl sonuna kadar Subartu'nun orayı işleteceğini söyleyerek, şunları kaydetmişti:

"Bizim genel tecrübemiz site yönetimi hizmeti vermek. Temizlik, güvenlik, yönetim gibi. Buralarda bizim iş tecrübemiz var. Bunu orada Millet Bahçesi veya plaj, adını ne koyarsak koyalım. Oranın işletmesi de bize tevdi edildi. Biz de şirket olduğumuz için biz orayı kiralayabiliyoruz. Milli Emlak'tan orayı kiraladık, beş yıllığına. Biz oranın işletmesine başlamak için oturduk konuşurken, güvenlik, temizlik tamam ama orada profesyonelce yapılması gereken nedir? Vatandaşa hizmet anlamında kafeteryalar, büfeler, lokantalar var. Bunların işletmesiyle ilgili bir deneyimimiz yok. Biz kura organizasyonu işi de yapıyoruz. Onu yapan firma da Subartu. Onların turizm tecrübesi de var. Bu tür tecrübelerinin de olduğunu ifade ettiler. Biz de dedik ki 'Gelin arkadaş burada sizin bu tür tecrübelerinizden yararlanalım. İşletmeleri siz bize işler vaziyete getirene kadar işletin."

Karaca, buraya neden "Millet Bahçesi" denilmediğine ilişkin "O kısmını bilmiyorum. Bana iş bittikten sonra işletme kısmı verildiği için. Orada bir isim değişikliği veya ne değişikliği oldu onu bilmiyorum" demişti.

"YIL SONU MAHSUPLAŞACAĞIZ"

Karaca, Milli Emlak'tan alanı kiralarken alt birimlere kendilerinin de kiraya verebileceğine ilişkin sözleşmelerinde hüküm olduğunu aktararak, "Orda elde edilen gelirle, verilen hizmeti mahsuplaşacağız. El sıkışacağız yıl sonu bitiyor zaten onun işi. Oradaki tüm harcamalarını kendileri yapıyorlar, gelirleri topluyorlar. Yıl sonu itibariyle de mahsuplaşıp, tüm şeyimizi alıp Emlak Yönetim olarak devam edeceğiz" diye konuşmuştu.

Karaca, Subartu'nun neden tercih edildiğini ise "Biz burayı işleteceğiz diye daha büyük firmalara daha büyük işlerle de olabilirdi ama bu sefer de biz kendimiz kenarda kalacaktık. Onlara karşı nasıl koruyacaktık orayı? Öyle firmalar var ki turizm sektöründe, çok saldırgan, agresif olabilirler. Biz sadece bunun tecrübesinden yararlanmak için. Yarın onlarla baş edemezdik" diye açıklamıştı.

"UNESCO'NUN KORUMA LİSTESİNE ALINMASI İÇİN GİRİŞİMLERİN SÜRDÜRÜLDÜĞÜ SALDA GÖLÜ İÇİN KORUMA NASIL SAĞLANACAK?"

Bugün Salda Gölü kıyısında "Millet Bahçesi" olarak duyurulan ve özel şirketin işlettiği alana girişlerin ücretsiz hale getirilmesinin ardından CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Bugün öğreniyoruz ki; bölgeden gelen haberlerden. Salda Gölü'ne giriş, ücretsiz yapılmış. Evet, doğru olan buydu, yapılması gereken buydu. Bu anlamda ilgililere teşekkür ediyoruz ve bir teşekkür de bu paylaşımımıza destek veren çevre duyarlılığı gösteren gönül dostlarımıza… Onlar da var olsunlar.

Burada bir diğer soruyu da sormamız gerekiyor. UNESCO'nun koruma listesine alınması için girişimlerin sürdürüldüğü Salda Gölü için koruma nasıl sağlanacak? Hatırlayacaksınız daha öncesinde; kumların taşınması, şimdi girişlerin ücretli olması, gelen turistlerin orada çamur banyosu yapması vs. gibi etkenlerle, dış etkenlerle kirliliğe açık hale getirilen Salda Gölü'nün bir kısmının korunup bir kısmının korunmuyor oluşu ile ki bakan beyin açıklaması böyle; Salda için tam korunma sağlanamayacağı asla unutulmamalıdır. Bu konudaki tedbirler bir an önce artırılarak devam etmelidir. Buradan çevre dostlarımıza da söylüyoruz ki dünya mirası Salda Gölümüze olan hassasiyetimiz devam edecek. Kimse bundan dolayı bir endişeye kapılmasın."