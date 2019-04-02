Anka, Otizme Mavi Işık Yaktı

Otizme dikkat çekmek için bütün dünyada "Mavi Işık Yak "sloganıyla düzenlenen kampanyaya Özel Gaziantep Anka Hastanesi de destek verdi.

Otizme dikkat çekmek için bütün dünyada "Mavi Işık Yak "sloganıyla düzenlenen kampanyaya Özel Gaziantep Anka Hastanesi de destek verdi. Hastanedeki doktor ve hemşireler gün boyu mavi önlüklerle çalışırken, hastanede görevli sağlık çalışanları da hastaneye gelenlere otizm ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı.



Özel Gaziantep Anka Hastanesi, otizme dikkat çekmek için başlatılan "Mavi Işık Yak" kampanyasına destek verdi. Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizme dikkat çekmek isteyen Özel Gaziantep Anka Hastanesi doktor, hemşire ve sağlık çalışanları gün boyunca mavi önlüklerle çalıştı. Diğer yandan hastaneye tedavi için gelen hasta ve hasta yakınlarına otizm ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıtan sağlık çalışanları, otizm ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak otizm hakkında farkındalık göstermek istediklerini dile getiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Mustafa Çelik, otizmin doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olduğuna dikkat çekti. Görülme sıklığı tüm dünyada büyük bir hızla artan otizmde erken teşhisin önemine vurgu yapan Doç. Dr. Çelik, "Erken teşhis için otizmin belirtilerinin bilinmesi ve otizmin farkında olunması bir hayli önemli. Takıntılı ve tekrarlayan davranışlarda bulunmak otizmin en önemli belirtileri arasında yer alıyor. Erken tanı ve doğru yöntemle otizmli çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte, büyük ilerleme sağlanabilmekte. Hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabilmektedir. Bu nedenle otizmin belirtilerinden birkaçı bir çocukta gözlemleniyorsa hemen bir psikiyatriste başvurmak erken tanı için büyük önem taşıyor" dedi. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı

Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği Veliefendi Hipodromu'nda Düzenlendi

Caner Erkin, Eşi Şükran Ovalı'nın Doğum Gününü Romantik Mesajla Kutladı

Türkücü Yavuz Bingöl, Hastaneye Kaldırıldı!