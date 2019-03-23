Anka Park'ı 980 bin kişi ziyaret etti
36 dakika önce
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, "Hafta içi mesai zamanı olmasına rağmen yaklaşık 230 bin hemşehrimiz gelip Anka Park'ı gezmişler.
AK Parti Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, "Hafta içi mesai zamanı olmasına rağmen yaklaşık 230 bin hemşehrimiz gelip Anka Park'ı gezmişler. Bugün Anka Park'ı ziyaret eden kişi sayısı ise 980 bine ulaştı." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:25
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