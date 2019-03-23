Son Dakika Haberleri: Anka Park'ı 980 bin kişi ziyaret etti

Anka Park'ı 980 bin kişi ziyaret etti

36 dakika önce

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, "Hafta içi mesai zamanı olmasına rağmen yaklaşık 230 bin hemşehrimiz gelip Anka Park'ı gezmişler.

Anka Park'ı 980 bin kişi ziyaret etti, System.String[]
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, "Hafta içi mesai zamanı olmasına rağmen yaklaşık 230 bin hemşehrimiz gelip Anka Park'ı gezmişler. Bugün Anka Park'ı ziyaret eden kişi sayısı ise 980 bine ulaştı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:25 

Ankara, AK Parti, Ekonomi
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