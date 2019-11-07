Son Dakika Haberleri: ANKA rekora uçtu
Son Dakika Ekonomi ANKA rekora uçtu

ANKA rekora uçtu

7 saat önce

Milli insansız hava aracı ANKA, bir günden uzun süreli uçuş gerçekleştirdi.

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Milli insansız hava aracı ANKA, bir günden uzun süreli uçuş gerçekleştirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan açıklamada, ANKA'nın 26 saat 30 dakika uçarak yeni bir rekora imza attığı bildirildi.

ANKA'nın temel performans parametrelerinde havada kalış süresi 24 saat olarak belirtiliyor.

Milli İHA, gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerini yerini getiriyor.

İnsansız Hava Aracı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:00 Kaynak: AA
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