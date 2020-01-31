ANKA ve İKU, depremde arama-kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesine katkı sağladı - Son Dakika

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gece görüş sistemine sahip ANKA İnsansız Hava Uçağı sayesinde gece müdahale edilecek yıkık binalar belirlendi.

Elazığ ile birlikte 5 ili etkileleyen depremde, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda kriz masaları oluşturuldu. Sağlık Bakanlığı, AFAD, Jandarma Genel Komutanlığı ve Valiliklerle irtibata geçilerek talepleri alındı. Bu taleplere göre ihtiyaçlar belirlenerek planlama yapıldı. İlk olarak 1 genel maksat helikopteri ve 1 arama kurtarma ekibi bölgeye ulaşarak yaralıların hastanelere tahliyesini gerçekleştirdi.

Batman 'da bulunan ANKA İnsansız Hava Uçağı ile İnsanlı Keşif Uçağı (İKU) da deprem bölgesine gönderilerek hasar tespit çalışmalarına katıldı. Depremin ilk anlarında bölgede elektriklerin kesik olması nedeniyle gece görüş sistemine sahip ANKA sayesinde müdahale edilecek yıkık binalar tek tek belirlendi. Gece elde edilen görüntüler koordinasyon merkezine aktarılarak, arama kurtarma ekiplerinin nerelere müdahale edeceği, ambulans veya AFAD araçlarının hangi noktalara ulaşması gerektiği konusunda görüntülü anlık bilgi paylaşımı sağlandı.

ANKA gece boyunca görev yaparken, sabaha karşı da TSK'ya ait İKU deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarında görev yaptı. Hem ANKA hem İKU, arama-kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesine katkı sağladı.

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