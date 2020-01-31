ANKA ve İKU'lar deprem bölgesinde hasar tespit çalışmasında kullanıldı - Son Dakika
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ANKA ve İKU'lar deprem bölgesinde hasar tespit çalışmasında kullanıldı

6 saat önce

ANKA ve insanlı keşif uçağı (İKU), Elazığ'daki depremden sonra arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarında kullanıldı.

ANKA ve insanlı keşif uçağı (İKU), Elazığ'daki depremden sonra arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarında kullanıldı.

Elazığ merkezli depremden kısa süre sonra Milli Savunma Bakanlığında ve Genelkurmay Başkanlığında kriz masaları oluşturuldu. Sağlık Bakanlığı, AFAD, Jandarma Genel Komutanlığı ve valiliklerle irtibata geçilerek talepleri alındı. Bu taleplere göre ihtiyaçlar belirlenerek hızlıca planlama yapıldı. Bölgeye ilk olarak 1 genel maksat helikopteri ve 1 arama kurtarma ekibi bölgeye ulaşarak yaralıların tahliyesini gerçekleştirdi. Daha sonrasında Batman'da bulunan 1 adet ANKA insansız hava uçağı hemen bölgeye hareket ederek gece hasar tespit çalışmalarında katıldı. Deprem nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanmasından dolayı gece görüş sistemine sahip ANKA sayesinde müdahale edilecek yıkılmış binalar tek tek belirlendi. Gece elde edilen görüntüler koordinasyon merkezine aktarılarak, arama kurtarma ekiplerinin nerelere müdahale edeceği, ambulans veya AFAD araçlarının hangi noktalara ulaşması gerektiği konusunda görüntülü anlık bilgi paylaşımı sağlandı.

ANKA gece boyunca görev yaparken, sabaha karşı da TSK'ya ait bir insanlı keşif uçağı (İKU) deprem bölgesine gönderilerek hasar tespit çalışmaları için görevlendirildi. Hem ANKA hem İKU ile hasar tespitleri yapılarak, arama-kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesine katkı sağlandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

ANKA ve İKU'lar deprem bölgesinde hasar tespit çalışmasında kullanıldı

Deprem, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:55 Kaynak: İHA
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