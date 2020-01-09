ANKA Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu'ndan gazeteciler günü mesajı - Son Dakika

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, gazeteciler günü nedeniyle yayımladığı mesajında gazetecilerin, vatandaşların doğru zamanda, doğru bilgiye ulaşması ve toplumsal farkındalığın artırılması yolunda çok önemli bir kamusal görevi yerine getirdiklerini dile getirdi. Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, mesajının devamında, "Cumhuriyetin ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru ve temel taşlarından biri olan gazetecilik mesleği zor şartlar altında yapılan, fedakarlık isteyen, önemli bir meslektir. Gazeteciler kamuoyunu bilgilendirmek için gece gündüz demeden, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde hangi şartlarda olursa olsun görevini başarıyla yerine getirmeye çalışmaktadır. Başlıca görevleri doğru ve zamanında bilgi almak ve aldığı bilgileri halka aktarmak olan gazeteciler, toplumun sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. Şartlar ne olursa olsun, halkın haber alma özgürlüğü için çalışan gazetecilerin bu uğurda verdiği mücadele takdire şayandır. Gazetecilik bugün, büyük ölçüde mesaisi olmayan riskli bir meslek haline gelmiştir. 10 Ocak çalışan gazetecilerin yaşadığı zorlukları bir gün de olsa hatırlamamızı sağlayan bir farkındalık günüdür. Tarihin her döneminde halkın gözü, kulağı ve sesi olarak önemli bir görevi yerine getiren gazetecilerin daha iyi koşullarda mesleklerini yerine getirebilmeleri en büyük arzumuzdur. Onların sıkıntılarının giderilmesi, demokrasimizi de daha güçlü kılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle halkın haber alma özgürlüğü için meslek onuruyla çalışarak toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren gazetecilerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP