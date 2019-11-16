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Son Dakika Genel Ankamall AVM'de açılış rezaleti: Çevik kuvvetten destek istendi - Son Dakika

Ankamall AVM'de açılış rezaleti: Çevik kuvvetten destek istendi

6 saat önce

Ankamall AVM'de açılış rezaleti: Çevik kuvvetten destek istendiANKARA - Ankamall AVM'de, bir mağazada açılışa özel ilk 500 kişiye akıllı saat, kulaklık, hoparlör verileceği duyurulunca yaşanan izdiham yüzünden az kalsın facia yaşanıyordu.

Ankamall AVM'de açılış rezaleti: Çevik kuvvetten destek istendi

ANKARA - Ankamall AVM'de, bir mağazada açılışa özel ilk 500 kişiye akıllı saat, kulaklık, hoparlör verileceği duyurulunca yaşanan izdiham yüzünden az kalsın facia yaşanıyordu.

Ankamall'da, Xiaomi isimli mağazanın açılışa özel ilk 500 kişiye akıllı saat, kulaklık, hoparlör vereceğini duyurmasının ardından binlerce kişi açılışa akın etti. Güvenlik yetersiz kalınca Çevik kuvvet ekiplerinden yardım istendi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle açılış iptal edildi.

Ankamall AVM'de açılış rezaleti: Çevik kuvvetten destek istendi

Ankamall AVM, Ankamall, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:13 Kaynak: İHA
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