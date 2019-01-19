Son Dakika Haberleri: Ankapark 25 Mart'ta Açılacak

Ankapark 25 Mart'ta Açılacak

33 dakika önce

"Avrupa'nın en büyük temaparkı" olma özelliğini taşıyan Ankapark'ın 25 Mart'ta açılacağı bildirildi.

ÖMER OLCAY - "Avrupa'nın en büyük temaparkı" olma özelliğini taşıyan Ankapark'ın 25 Mart'ta açılacağı bildirildi.

Ankapark İşletmeleri Genel Müdürü Cem Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temaparkın açılışı için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Parkı görkemli bir organizasyonla 25 Mart'ta açacaklarını bildiren Uzan, "Açılış organizasyonu için teklifler almaya başladık." dedi.

Güvenlik sertifikalarının, kesin açılış tarihini belirlemede büyük rol oynadığını aktaran Cem Uzan, sertifikasyonlarla ilgili bütün ön yazışmaları ve anlaşmaları tamamladıklarını ifade etti.

"Her bir vida, kaynak tek tek kontrol ediliyor"

Ankapark'ta oyuncakların güvenliği açısından akıllarda soru işareti kalmaması için gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Uzan, "Firmalar bize süpervizörlerini gönderiyorlar. Süpervizörler her bir noktayı, vidayı ve kaynağı, bastığı zeminden aracın çıktığı en uç noktaya kadar tek tek kontrol ediyor." diye konuştu.

Ancak "tamamdır" cevabını aldıktan sonra parkın açılışını gerçekleştireceklerini vurgulayan Cem Uzan, "Bizim için en önemlisi bu sertifikasyonları almak." şeklinde konuştu.

Uzan, sertifikasyonları aldıktan sonra Almanya merkezli uluslararası denetim firması TÜV'e başvuracaklarını da anlatarak, "Bunları yapmazsanız parkı açamazsınız. Dünya Park Birliği, parkı açmanıza müsaade etmez. Onun dışında da hiçbir sigorta şirketi sizi sigortalamaz ve açamazsınız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Avrupa, Ankapark, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe Beko, Avrupa Liginde Liderliğini Sürdürdü! Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor

Cübbeli Ahmet Hoca'ya "Soysuz İt" Diyen Oyuncu Orhan Aydın, Para Cezasına Çarptırıldı Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 14:50:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankapark 25 Mart'ta Açılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]