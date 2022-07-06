Ankapark, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi - Son Dakika
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Ankapark, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi

06.07.2022 11:55
Ankapark, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi

ANKARA'da, Atatürk Orman Çiftliği arazisi içindeki Ankapark'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verildi.

ANKARA'da, Atatürk Orman Çiftliği arazisi içindeki Ankapark'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, atıl durumda bulunan Ankapark'ı devralmak için açtığı tahliye davasında karar çıktı. Ankara 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mahkemenin kararının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Yavaş, "2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz Ankapark davası sonuçlandı. Bugün parkın tahliyesine ve belediyemize devrine karar verildi. Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak, parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Ankapark, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankapark, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi - Son Dakika

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