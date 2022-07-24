Ankapark'ı gezen Akşener: Niye böyle bir dinozor merakı var - Son Dakika
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Ankapark'ı gezen Akşener: Niye böyle bir dinozor merakı var

24.07.2022 16:46
Ankapark'ı gezen Akşener: Niye böyle bir dinozor merakı var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankapark için 14 milyar lira 801 milyon dolar harcandığını belirterek, "En şaşırdığım şey; niye böyle bir dinozor merakı vardır?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankapark için 14 milyar lira 801 milyon dolar harcandığını belirterek, "En şaşırdığım şey; niye böyle bir dinozor merakı vardır? Onu anlayamadım. Yorum var mı? Bilemiyorum. Bu kadar dinozor takıntısı. Sonuç itibarıyla burada Ankaralının istediğinin olması lazım. Fakat gerçekten çok üzüldüm" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın davetlisi olarak gazeteciler ile birlikte Ankapark'ı gezdi. Üstü açık otobüsle inceleme yapan Akşener, "İnanılmayacak derecede hem Ankaralının hem de Türkiye'de bulunan her vatandaşın vergisinin nasıl gömüldüğünü gördüm. Nasıl bir iş bilmezliğin olduğunu gördüm. Şimdi bu iş bilmezlik de diyemiyorsunuz. Çünkü göz göre göre 14 milyar lira 801 milyon dolar nasıl gömülür ve nasıl hiçbir sonuç alınmaz? Bilim yok burada, akıl yok burada. Çok ciddi şekilde şu cepten alıp, bu cebe koyma var. Hem büyük bir israf hem de muhtemelen ortaya çıkacak bir yolsuzluk var" dedi.

'BÜTÜN KYK BORÇLARI SİLİNEBİLİRDİ'Ankapark'a harcanan para ile birçok yatırım yapılabileceğini söyleyen Akşener, şöyle konuştu: "14 milyar liraya gençlerin bütün KYK borçları silinebilirdi. Sadece faizi değil; tüm borçları silinebilirdi. EYT'lilerin birçok problemi çözülebilirdi. Bu kadar büyümezdi. Böyle bir israfın neticesi olarak, Ankara'da yaşayan ve vergi veren her bir vatandaşın nasıl bir sistemle ütüldüğünü gördük. Bu arada en şaşırdığım şey; niye böyle bir dinozor merakı vardır? Onu anlayamadım. Yorum var mı? Bilemiyorum. Bu kadar dinozor takıntısı. Sonuç itibarıyla burada Ankaralının istediğinin olması lazım. Fakat gerçekten çok üzüldüm."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Bu dinozorları nereye fırlatacağız? Bilmiyorum. Maalesef öyle bir garip sonuçla karşı karşıyayız ama Ankara halkına tekrar söz veriyoruz. 1 kuruşunun boşa gitmeyeceği şekilde değerlendirilmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Ankapark, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankapark'ı gezen Akşener: Niye böyle bir dinozor merakı var - Son Dakika

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