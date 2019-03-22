Son Dakika Haberleri: Ankapark'ta Tren Durdu, İçindekiler Güvenlik Merdiveninden İndirildi

Ankapark'ta Tren Durdu, İçindekiler Güvenlik Merdiveninden İndirildi

18 dakika önce

Ankapark'ta tren durdu, içindekiler güvenlik merdiveninden indirildiAnkara'da önceki gün açılan Ankapark 'Wonderland Eurasia' içindeki Roller Coaster treni, iddiaya göre raylara çanta düşmesi sonucu 25 metre yükseklikte durdu.

Ankapark'ta tren durdu, içindekiler güvenlik merdiveninden indirildi

Ankara'da önceki gün açılan Ankapark 'Wonderland Eurasia' içindeki Roller Coaster treni, iddiaya göre raylara çanta düşmesi sonucu 25 metre yükseklikte durdu. Trendekiler, rayların yanındaki güvenlik merdiveninden indirildi.

Avrupa ve Asya'nın en büyük tema parkı olan ve 31 Mart'a kadar ücretsiz hizmet veren 'Wonderland Eurasia' parkındaki 'Roller Coaster' treni, öğle saatlerinde havada rayların üzerinde durdu. Bu sırada trende bulunan ve paniğe kapılanlar, görevliler tarafından rayların yanındaki güvenlik merdiveninden indirildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Wonderland Eurasia Satış ve Pazarlama Müdürü Necip Fazıl Güldemir, trenin arıza nedeniyle değil, trendekilerden birisinin çantasının raylara düşmesi sonucu güvenlik nedeniyle durduğunu söyledi. Güldemir, şöyle konuştu:

"Roller Coaster kullanan misafirlerimizden birinin çantası rayların üzerine düşüyor. ve Roller Coaster de kendini böyle bir durumda en güvenli noktada kilitliyor. Treni kullananların tahliye edilebilmesi için sağ tarafta en tepede bir merdiven var. Orası en güvenli bölgedir. Dolayısıyla kendini o güvenli noktada durduruyor ve tahliyenin yapılmasını sağlıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:08 Kaynak: DHA

Roller Coaster, Ankapark, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi Nil Karaibrahimgil ve Kalben, Bir Kadının Darp Edildiği Mekandaki Konserlerini İptal Etti Anne, Kızına Cinsel İstismarda Bulunan Sapığın Mesajlarını İfşa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:26:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankapark'ta Tren Durdu, İçindekiler Güvenlik Merdiveninden İndirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]