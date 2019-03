Ankapark "Wonderland Euroasia" Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Toplam büyüklüğü 1 milyon 300 bin metrekareye varan Ankapark, sadece başkentimiz için değil tüm Türkiye'nin gurur sembollerinden biridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark "Wonderland Euroasia" açılış törenine katılarak vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına tüm vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, Ankaralılarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı.



Bir yandan illerde seçim mitinglerini gerçekleştirdiklerini bir yandan da yapımı tamamlanan eserlerin resmi açılışlarını yaptıklarını söyleyen Erdoğan, geçen hafta İstanbul'da günlük 1,7 milyon yolcu taşıyacak Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nı açtıklarını hatırlattı. İstanbul'un 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğuna 63 kilometre ilave ederek raylı sistem uzunluğunu 233 kilometreye çıkardıklarını anlatan Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda da 3 bin 704 yatak kapasitesiyle hizmete alınan en büyük hastane olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesini vatandaşların istifadesine sunduklarını anımsattı.



Önceki gün Kuzey Marmara Otoyolu'nun yaklaşık 16,5 kilometrelik kesimini, dün de aynı otoyolun yaklaşık 45 kilometrelik bölümünü hizmete aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Böylece son bir hafta içerisinde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran pek çok eseri resmen hizmete açtık." diye konuştu.



Hizmet yolculuklarını devam ettirdiklerini söyleyen Erdoğan, bugün de büyük bir projenin açılışını gerçekleştirmek için bir arada olduklarını ifade etti. Vatandaşların, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" şeklindeki tezahüratları üzerine Erdoğan, "Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz ama şunu unutmayın, biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Hiçbir zaman kula kul olmadık, olmayacağız." karşılığını verdi.



Çocuklar ve yetişkinler için her biri ayrı ayrı tasarlanan bin 217 oyuncağın bulunduğu Ankapark'ın 120 metreye ulaşabilen dünyanın en büyük ikinci fıskiyesine ev sahipliği yaptığına işaret eden Erdoğan, binlerce araçlık otoparkı, 5 kilometre uzunluğundaki raylı sistemleri, elektrik ihtiyacının belli bir kısmını karşılayan 10 megavatlık güneş enerjisi sistemiyle Ankapark'ın aynı zamanda çevre dostu bir proje olduğunu vurguladı.



Parkın toplam maliyetinin 1 milyar 396 milyon lirayı bulduğunu ve parktan Ankara Büyükşehir Belediyesinin kira geliri ve diğer kalemlerde yıllık 50 milyon lira kazanç elde edeceğini dile getiren Erdoğan, "İl dışından gelecek ziyaretçiler ve turistlerle birlikte Ankapark'ın şehrimize çok ciddi katkıları olacaktır. Ankara'nın marka değerini daha da artıracağına inandığım bu önemli eserin size, tüm kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Havaların ısınmasıyla beraber Ankapark'ın da dolup taşacağına inandığını belirten Erdoğan, "Bu önemli projenin hayata geçmesinde katkısı olan başta Melih Gökçek kardeşim ve ondan sonra diğer görevliler, mimarıyla mühendisiyle hep birlikte burada katkısı, emeği ve alın teri bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.



"Vatandaş 'Allah razı olsun' dedi mi akan sular durur"



Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinde "Hüner bir şehr bünyad etmektir, reaya kalbin abad etmektir." ifadelerinin bulunduğunu anımsatan Erdoğan, "Dikkat edin İstanbul'u fethederek çağ açıp çağ kapatan o büyük Sultan 'bir şehri imar etmekten, halkın kalbini kazanmaktan daha büyük bir mutluluk, hüner yoktur' diyor. Bundan daha güzeli olabilir mi? Ne diyoruz biz 'Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer', vatandaş 'Allah razı olsun' dedi mi akan sular durur. Bütün mesele o sevgiyi, bütün mesele o muhabbeti kazanabilmek." diye konuştu.



Sultan Fatih'in bu veciz ifadesinin çağlar ötesi kıymete sahip bir tavsiye olduğunu bildiren Erdoğan, kendilerinin de 40 yılı aşan siyasi hayatları boyunca hep bu tavsiyenin aydınlığında yürüdüklerini anlattı.



İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını 1994'te devraldıklarında şehre bu hassasiyetle yaklaştıklarını, 2002 yılında iktidara geldiklerinde de yine bu öğütleri kendilerine rehber kıldıklarını aktaran Erdoğan, şunları söyledi:



"Hemen her fırsatta 'Yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü.' diyerek 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyerek şahsımıza, partimize ve bize görev veren milletimize daima bu tavsiyeyi hatırlattık. Şüphesiz, 'Hafıza-i beşer nisyan ile maluldur.' Kul unutkandır, fıtratı gereği hata yapmaya, hataya düşmeye müsaittir. Hatadan münezzeh olan sadece alemlerin Rabb'i olan Allah'tır. Mükemmellik, kusursuzluk yalnızca ona aittir. Elbette bizim de zaman zaman eksiğimiz, noksanımız oldu ama ben dün akşam da söyledim, buradan da söylüyorum, tüm belediye başkanlarıma söylüyorum, şunu iyi bilin, bakanlarıma da söylüyorum, halkımın gönlünü kıran benim de gönlümü kırmış olur çünkü biz gönüller kırmaya değil, gönüller yapmaya geldik, böyle çalışacağız."



Yapmak isteyip de yapamadıkları, daha hızlı koşmak isteyip de engellere takıldıkları dönemlerin de olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bürokratik oligarşiden darbeci zihniyete kadar pek çok zorlukla yüzleştik ama bir an olsun istikametimizi, hedeflerimizden yüzümüzü milletimizden ayırmadık. Kapımıza ayrımcılığı, kavgayı, tekebbürü millete tepeden bakmayı asla yaklaştırmadık." dedi.



