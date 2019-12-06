Son Dakika Haberleri: Ankara 1, 3 ve 6 kg ağırlığında üç tip hafif sınıf insansız kara aracı prototipi yerli olarak...
Son Dakika Güncel Ankara 1, 3 ve 6 kg ağırlığında üç tip hafif sınıf insansız kara aracı prototipi yerli olarak... - Son Dakika

Ankara 1, 3 ve 6 kg ağırlığında üç tip hafif sınıf insansız kara aracı prototipi yerli olarak...

7 saat önce

ANKARA 1, 3 ve 6 kg ağırlığında üç tip Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı prototipi yerli olarak geliştirildi.

ANKARA 1, 3 ve 6 kg ağırlığında üç tip Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı prototipi yerli olarak geliştirildi

Ankara 1, 3 ve 6 kg ağırlığında üç tip hafif sınıf insansız kara aracı prototipi yerli olarak...

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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:10 Kaynak: DHA
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