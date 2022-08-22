Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi - Son Dakika
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Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi

22.08.2022 16:45

Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medyada başlatılan kampanyanın ardından sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet sitesi ve uygulamaları olan 'Havrita'ya erişim engeli getirdi.

Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması 'Havrita'nın kapatılması için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı. Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği (PAWGUARD) avukatı Muhammed Yusuf Damnalı, 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarından kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ifade ve görüntüler kullanıldığı gerekçesiyle siteye ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi, bunun üzerine 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

"Başıboş Köpek Sorunu" başlığıyla, Türkiye'nin her ilinde sokak köpeklerinin konumunu ve sayısını gösteren Havrita isimli internet sitesi kullanıcıları, hazırlanan haritaya sokak köpeklerinin bulunduğu yerleri ekleyebiliyor, onlar hakkında "saldırgan oldukları" ve "çeteleştiği" yönünde yorum yapabiliyor, fotoğraf ve açıklama ekleyebiliyordu. Bu bildiriler Havrita'nın Twitter hesabından da paylaşılıyordu. Ancak Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde köpeklerin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili arka arkaya çıkan haberler üzerine, internet sitesinin köpeklerin hedef gösterilmesi ve öldürülmesine sebep olduğu iddia edildi. #Havritakapatılsın etiketiyle pek çok kişi haritanın hayvan haklarına karşı olduğunu savundu. Diğer taraftan Havrita'nın saldırgan sokak köpeklerine karşı koruma sağladığını, "hayat kurtardığını" savunanlar da oldu.

"UYGULAMANIN AMACI BAŞI BOŞ KÖPEK ÇETELERİNİN YERİNİ GÖSTERMEK"

Havrita Sözcüsü Avukat Devrim Koçak, sitenin "Burada köpekler gösterilmiş gidin zarar verin" gibi bir çağrısı-misyonu olmadığını belirterek, "Bir müptezel köpeğe kötülük yapmak istiyorsa 'Haritadan bakayım' demez. İki günlük linç kampanyasından sonra uygulama girişlerinde artışlar oldu. 1 saat öncesinde 3 bin 542 giriş yapıldı" dedi.

Koçak, internet sitesinin amacını şu şekilde açıklamıştı:

"Başıboş köpek haritası Havrita'yı 2022 yılının mayıs ayında uygulamaya koyduk. Uygulamanın amacı, başıboş köpek çetelerini, saldırılarını bizzat yaşayan kişiler tarafından uygulamaya girilerek bölgenin gösterilmesi. Hangi arterlerde köpek çeteleşmeleri olduğunu, trafik kazasına sebep olabileceğini göstermek. Biz buna köpek sorunu demiyoruz, sorun başıboşluk."

YORUMLAR
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Cep telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförü yolcuların canını hiçe saydı Cep telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförü yolcuların canını hiçe saydı Sokak köpeklerinin yerini harita üzerinde gösteren 'havrita.com'a erişim engellendi Sokak köpeklerinin yerini harita üzerinde gösteren 'havrita.com'a erişim engellendi Haytap'tan Havrita Uygulaması Kapatılsın Talebi: Ortaçağ Karanlığını Andıran Uygulama Bir An Önce Kapatılsın Haytap'tan Havrita Uygulaması Kapatılsın Talebi: Ortaçağ Karanlığını Andıran Uygulama Bir An Önce Kapatılsın
Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi - Son Dakika

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