Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan... - Son Dakika

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Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan...
6 saat önce
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia'nın açılmasına yönelik kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:44 Kaynak: İHA
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia'nın açılmasına yönelik kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderdi. - ANKARA
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