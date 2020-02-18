Ankara 100 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara 100 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

7 saat önce

100 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildiTİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule'de düzenlenen operasyonlarda, farklı çeşitlerde 232 kilogram uyuşturucu, uyuşturucu yapımında da kullanılan 10 kilogram ağrı kesici ilaç ve 1 milyon 665 bin 480 adet uyuşturucu...

100 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule'de düzenlenen operasyonlarda, farklı çeşitlerde 232 kilogram uyuşturucu, uyuşturucu yapımında da kullanılan 10 kilogram ağrı kesici ilaç ve 1 milyon 665 bin 480 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Hamzabeyli Gümrük sahasında gerçekleştirilen ilk operasyonda, şüpheli görülen TIR durduruldu. X-ray taramasının ardından dedektör köpeklerin de katılımıyla aranan TIR'ın yakıt deposuna gizlenmiş 35 kilogram kokain ve uyuşturucu yapımında da kullanılan toz halde 10 kilogram ağrı kesici ilaç ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise şüpheli görülerek aranan TIR'ın sürücü kabinindeki iki valizin uyuşturucu baronları tarafından kaçakçılık amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine açılarak aranan valizlerin içinde, toplam 37,4 kilogram esrar ve amfetamin cinsi uyuşturucu madde bulundu. Gümrük muhafaza ve polis ekiplerinin Kapıkule'de gerçekleştirdiği diğer operasyonda ise 1 milyon 665 bin 480 adet uyuşturucu hap ve İstanbul'da 160 kilogram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 100 milyon liranın üzerinde olduğu belirtildi.

Ankara 100 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:05 Kaynak: DHA
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