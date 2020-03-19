ANKARA 103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA 103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı - Son Dakika

ANKARA 103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı

6 saat önce

103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandıANKARA'da 103 ayrı suçtan aranan ve 55 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi Serkan Onur Özdemir (40), polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

ANKARA 103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı, System.String[]

103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı

ANKARA'da 103 ayrı suçtan aranan ve 55 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi Serkan Onur Özdemir (40), polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da banka- kredi kartı dolandırıcılığı ve özel belgede sahtecilik gibi 103 ayrı suçtan aranan ve 55 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Onur Özdemir'in yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu, 'Binbir surat' lakaplı Özdemir'in Çankaya ilçesinde bir sitede saklandığı belirlendi. Polis ekipleri, şüpheli Özdemir'i düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, sahte sürücü belgesi ele geçirildi. 383 suç kaydı bulunan Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)-

Onur Özdemir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:59 Kaynak: DHA

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103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
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