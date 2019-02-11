Son Dakika Haberleri: Ankara 13. Kitap Fuarı"Na Doğru

Ankara 13. Kitap Fuarı"Na Doğru

27 dakika önce

Ankara 13. Kitap Fuarı, 15 Şubat'ta okurlarla buluşacak.

Ankara 13. Kitap Fuarı
Ankara 13. Kitap Fuarı, 15 Şubat'ta okurlarla buluşacak.

Eylül Fuarcılık tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle ATO Congresium'da 15-24 Şubat'ta düzenlenecek etkinliğe, 300'ü aşkın yayınevi katılacak.

Sivil toplum kuruluşlarının da yer alacağı fuarda, söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleriyle binden fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

Fuarın onur yazarı İlber Ortaylı ile uluslararası onur konuğu İtalyan edebiyatının en prestijli ödülü "Premio Campiello"ya sahip Donatella Di Pietrantonio, okurlarıyla bir araya gelecek.

Bu sene 550 binin üzerine ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen 13. Ankara Kitap Fuarı, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:13 Kaynak: AA

Ankara, Kültür Sanat
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