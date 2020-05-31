ANKARA 1538 mesire yeri, yarın açılacak - Son Dakika

ANKARA 1538 mesire yeri, yarın açılacak

1538 mesire yeri, yarın açılacakORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye genelinde 1538 mesire yerinin belirlenen kurallara çerçevesinde yarın yeniden açılacağını duyurdu.

1538 mesire yeri, yarın açılacak

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye genelinde 1538 mesire yerinin belirlenen kurallara çerçevesinde yarın yeniden açılacağını duyurdu.

Koronavirüs salgını ile yürütülen mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan mesire alanları, sosyal hayatta normalleşmenin kademeli olarak başlaması ile birlikte 1 Haziran'da yeniden açılıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, belirlenen kurallar çerçevesinde Türkiye genelindeki 1538 mesire yerini pazartesi açacaklarını belirtti. Karacabey, "Normalleşme takviminin ikinci adımı kapsamında 81 ilimizdeki mesire yerlerini tekrar vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek" dedi.

EKONOMİYE 800 MİLYON LİRALIK KATKI

Karacabey, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde halkı yeniden doğaya kavuşturacaklarına dikkat çekerek, "Orman Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmalarla 2002 yılında 92 olan mesire yeri sayısını günümüzde 1538 adete ulaştırdık. Doğa sevgisini kazandırma ve ormanları koruma bilincini aşılama bakımından büyük önem taşıyan mesire alanları, ayrıca 30 bin kişiye istihdam sağlaması ve ulusal ekonomiye 800 milyon TL katkı sunması bakımından da büyük önem taşıyor. Ayrıca mesire yerleri içerisinde bulunan yöresel ürün satış yerleri sayesinde de vatandaşlarımız evlerinde ürettikleri ürünleri satarak hem kendi ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor" dedi.

ANKARA 1538 mesire yeri, yarın açılacak

Koronavirüs, Karacabey, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 03:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA 1538 mesire yeri, yarın açılacak - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Gadırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler         
15:06
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı         
14:57
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor         
14:39
Son dakika: Erdoğan, Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı         
14:38
Milyoner'de 'Gardırop Fuat' sorusunu gören yarışmacı 3 joker hakkını birden kullandı Milyoner'de 'Gardırop Fuat' sorusunu gören yarışmacı 3 joker hakkını birden kullandı         
14:32
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti         
14:13
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak         
13:54
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım         
13:41
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı         
13:38
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor         
13:27
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada         
13:14
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı         
12:59
Trump karşıtı ünlü model Chrissy Teigen, tutuklanan protestocular için 200.000 dolar kefalet bağışladı Trump karşıtı ünlü model Chrissy Teigen, tutuklanan protestocular için 200.000 dolar kefalet bağışladı         
12:46
ABD, protestolara katılan ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor         
12:38
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü         
12:25
ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu         
12:19
Rahatına düşkün Rahatına düşkün "sosyete tavuk" sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor         
12:17
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı         
12:01
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı         
11:56
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta         
11:53
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı         
11:49
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında "ABD-Rusya çekişmesi" var         
11:25
Tüm dünya nefesini tutarak izledi! İki insanın uzaya yolculuğu böyle başladı Tüm dünya nefesini tutarak izledi! İki insanın uzaya yolculuğu böyle başladı         
11:17
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin         
11:11
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! "Koronaya iyi geliyor" denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir         
11:06
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor         
10:56
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi         
10:36
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi 500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi         
10:26
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı         
10:26
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2020 15:30:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA 1538 mesire yeri, yarın açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]