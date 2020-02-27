Ankara 16 yaşındaki ömer'in öldüğü kaza kamerada - Son Dakika
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Ankara 16 yaşındaki ömer'in öldüğü kaza kamerada

6 saat önce

16 yaşındaki Ömer'in öldüğü kaza kameradaANKARA'nın Altındağ ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Uğurlu'nun (16) otomobilin çarpması sonucu öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

16 yaşındaki Ömer'in öldüğü kaza kamerada

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Uğurlu'nun (16) otomobilin çarpması sonucu öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Uğurlu'ya çarpan otomobilin olay yerinden hızla uzaklaşması yer alıyor. Olayla ilgili şüpheli Taner M. 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Kaza, geçen hafta, Altındağ 1048 cadde üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Uğurlu'ya, yoldan geçen otomobil çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Uğurlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Uğurlu'ya çarpan aracın plaka ve modelini belirledi. Araç sahibi 20 yaşındaki Taner M.'nin adresine giden polis, şüpheliyi bulamadı. Evde bulunan Tamer M.?nin babası, "Araç oğluma ait. Kaza sonrası korkarak olay yerinden kaçmış olabileceğini düşünüyorum. Oğlumu aradım ama ulaşamadım. Nerede olduğunu da bilmiyorum" dedi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis, Tamer M.'yi ararken, polis merkezine gelen Abdullah A. (17) aracı kendisinin kullandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Bürosu, ifadesinin ardından Abdullah A.'yı serbest bıraktı. Taner M. ise bir süre sonra babası ile polis merkezine giderek teslim oldu. Taner M., ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Olay anında aracı arkadaşım Abdullah A., kullanıyordu. Abdullah ile kuzenimin evine gittik. Ben araçtan indim ancak Abdullah aracı evin önüne park etmesinin ardından gelmedi. Annemin aramasıyla kazadan haberim oldu" iddialarında bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taner M. 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan kaza anının görüntüsü soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde, Uğurlu'nun yürüdüğü, kendisine doğru hızla gelen arabayı fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştığı görülüyor. Araçtan kaçamayan Uğurlu, çarpmanın şiddetiyle havaya fırlıyor. Araç ise olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Ankara 16 yaşındaki ömer'in öldüğü kaza kamerada

Altındağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:06 Kaynak: DHA
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