Kilometresi düşürülen otomobil davasında karar açıklandı! - Son Dakika
Üye Girişi

Kilometresi düşürülen otomobil davasında karar açıklandı!

09.10.2022 16:22
Kilometresi düşürülen otomobil davasında karar açıklandı!

Ankara 19'ncu Asliye Hukuk Mahkemesi, kilometresi düşürülen otomobil davasına ilişkin kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Otomobil sektörü tüm dünyada bazı sorunlarla karşı karşıya. Öyle ki ülkemizdeki ekonomik durum göz önüne alındığında bu sorunlar giderek artış gösteriyor. Bunun getirisi olarak Türkiye'de alıcılar, genellikle ikinci el otomobil pazarına yöneliyorlar. Ancak bu noktada fırsatçılara gün doğabiliyor. Bunlardan birisi olan kilometresi düşürülen otomobil davası bugün sonuçlandı.

Mahkeme, kilometresi düşürülen otomobil davasında alıcıyı haklı buldu

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre 2017 yılında bir otomobil alan B.T. isimli bir vatandaş aracının muayenesi sırasında ters bir durum fark etti. 220 bin kilometrede olması gereken otomobilin 262 bin kilometrede olduğu farkeden alıcı, konuyla ilgili Ankara 19'ncu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

Kilometresi düşürülen otomobil davasında karar açıklandı!

Mağdur B.T., gerçeği öğrendiğinde ilk olarak aracı aldığı A.Ö.'yü arayarak durumu açıkladı ama bir dönüş almadığı için mahkemeye 2017'de başvurdu. Alıcı kişi, dava dilekçesinde aracı aldıktan kısa bir süre sonra motorun arızalandığını ve arızaların giderilmesi için 26 bin lira masraf yaptığını belirtti.

Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu!

Daha sonrada aracın kendisine birçok masraf açtığını belirten alıcı, 2017 yılından itibaren yasal faizi ile kendisine ödenmesini talep etti. Öte yandan aracı satan kişi, iddiaları reddetti. A.Ö., aracın kilometresi ile kesinlikle oynamadığını ve arızanın davacının kullanım hatasından gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.

Kilometresi düşürülen otomobil davasında karar açıklandı!

5 yıl süren kilometresi düşürülen otomobil davası bugün sonuçlandı. Mahkeme alıcı kişiyi haklı buldu. Bilirkişi raporuna göre aracın kilometresinin yaklaşık 55 bin kilometre düşürüldü. O tarihteki hesaba göre aracın 8 bin liralık değer kaybı yaşadığı belirlendi. Mahkeme, 8 bin liranın 2017 yılından itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesini hükmetti.

YORUMLAR
500
28 Şubat'ta Sincan'da tankların yürütülmesini emri vermişti! Korgeneral İzzettin İyigün öldü 28 Şubat'ta Sincan'da tankların yürütülmesini emri vermişti! Korgeneral İzzettin İyigün öldü Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye sözlerine ilişkin dikkat çeken açıklama: Toplantı için yer temin edebilebiriz Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye sözlerine ilişkin dikkat çeken açıklama: Toplantı için yer temin edebilebiriz
Kaynak: Shiftdelete

Ankara, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kilometresi düşürülen otomobil davasında karar açıklandı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
16:21 Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
15:57 Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi
15:43 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kararını açıkladı: Bundan sonra Almanca konuşacağım
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir
15:25 33 milyon liralık yüzüğüyle sahneye çıkan Ebru Gündeş olay oldu: Göstere göstere dans etti
15:18 Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı
15:17 Genç kızı bıçaklayıp yakan adam, olay günü annesini öldürmek için eve girmiş!
15:07 Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü
14:55 EURO 2024 elemlerinde gruplar belli oldu! Ermenistan, Türkiye'yi yok saydı
14:41 Adalet Bakanı Bozdağ başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yarın toplanacak kabinede sunum yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 16:34:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kilometresi düşürülen otomobil davasında karar açıklandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement