Kilometresi düşürülen otomobil davasında karar açıklandı!

Otomobil sektörü tüm dünyada bazı sorunlarla karşı karşıya. Öyle ki ülkemizdeki ekonomik durum göz önüne alındığında bu sorunlar giderek artış gösteriyor. Bunun getirisi olarak Türkiye'de alıcılar, genellikle ikinci el otomobil pazarına yöneliyorlar. Ancak bu noktada fırsatçılara gün doğabiliyor. Bunlardan birisi olan kilometresi düşürülen otomobil davası bugün sonuçlandı.

Mahkeme, kilometresi düşürülen otomobil davasında alıcıyı haklı buldu

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre 2017 yılında bir otomobil alan B.T. isimli bir vatandaş aracının muayenesi sırasında ters bir durum fark etti. 220 bin kilometrede olması gereken otomobilin 262 bin kilometrede olduğu farkeden alıcı, konuyla ilgili Ankara 19'ncu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

Mağdur B.T., gerçeği öğrendiğinde ilk olarak aracı aldığı A.Ö.'yü arayarak durumu açıkladı ama bir dönüş almadığı için mahkemeye 2017'de başvurdu. Alıcı kişi, dava dilekçesinde aracı aldıktan kısa bir süre sonra motorun arızalandığını ve arızaların giderilmesi için 26 bin lira masraf yaptığını belirtti.

Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu!

Daha sonrada aracın kendisine birçok masraf açtığını belirten alıcı, 2017 yılından itibaren yasal faizi ile kendisine ödenmesini talep etti. Öte yandan aracı satan kişi, iddiaları reddetti. A.Ö., aracın kilometresi ile kesinlikle oynamadığını ve arızanın davacının kullanım hatasından gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.

5 yıl süren kilometresi düşürülen otomobil davası bugün sonuçlandı. Mahkeme alıcı kişiyi haklı buldu. Bilirkişi raporuna göre aracın kilometresinin yaklaşık 55 bin kilometre düşürüldü. O tarihteki hesaba göre aracın 8 bin liralık değer kaybı yaşadığı belirlendi. Mahkeme, 8 bin liranın 2017 yılından itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesini hükmetti.