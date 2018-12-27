Ankara 1937 Galatasaraylılar Birliğinin 81. Kuruluş Yıl Dönümü
39 dakika önce
Ankara 1937 Galatasaraylılar Birliğinin 81. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Ankara
1937 Galatasaraylılar Birliğinin 81. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Ankara'daki Galatasaraylılar Evi'nde düzenlenen etkinliğe, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Cengiz, Galatasaraylılar Birliği yönetimi ve davetlilerle bir süre sohbet ettikten sonra yemeğe geçildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:42 Kaynak: AA
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