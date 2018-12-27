Son Dakika Haberleri: Ankara 1937 Galatasaraylılar Birliğinin 81. Kuruluş Yıl Dönümü

Ankara 1937 Galatasaraylılar Birliğinin 81. Kuruluş Yıl Dönümü

39 dakika önce

Ankara 1937 Galatasaraylılar Birliğinin 81. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Ankara 1937 Galatasaraylılar Birliğinin 81. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Ankara'daki Galatasaraylılar Evi'nde düzenlenen etkinliğe, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Cengiz, Galatasaraylılar Birliği yönetimi ve davetlilerle bir süre sohbet ettikten sonra yemeğe geçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:23 Kaynak: AA

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Ankara, Spor
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