Ankara 2 No'lu Baronun başkanı Eyüphan Korkmaz oldu - Son Dakika

Ankara 2 No'lu Baronun başkanlığına Hukuk ve Değişim Derneği Başkanı Eyüphan Korkmaz seçildi.

Ankara 2 No'lu Baronun Genel Kurulu, AKM Millet Bahçesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Eyüphan Korkmaz, Mustafa Semiz ve Mehmet Hakan Yılmaz'ın başkanlık için yarıştığı genel kurulda seçimi, geçerli oyların 447'sini alan Hukuk ve Değişim Derneği Başkanı Eyüphan Korkmaz kazandı.

Mustafa Semiz 446, Mehmet Hakan Yılmaz ise 348 oy aldı.

"Bu, tarihi bir gün, gururluyuz"

Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimin demokratik bir ortamda geçtiğini, adaylar arasında kıyasıya bir yarış olduğunu söyledi.

"2 No'lu Baro bugün Ankara'da, başkentimizde kurulmuş oldu. Bu, tarihi bir gün, gururluyuz." diyen Korkmaz, tüm camiayı kucaklayıcı bir yaklaşım içinde olacaklarını belirtti.

Korkmaz, "Mesleğimizin sorunlarını çözmeye, meslektaşlarımızın özlük haklarını iyileştirmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.