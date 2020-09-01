ANKARA 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı - Son Dakika

ANKARA 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldıMİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Türkiye genelinde 60 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi.

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Türkiye genelinde 60 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Bakan Ziya Selçuk, "Türkiye geneline baktığımız zaman öğretmen doluluk oranı bugün yüzde 93'e ulaşmış oldu" dedi.

Bakan Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen atama törenine katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında adaylar törene katılmadı. Bakan Selçuk, törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının açılışını dün yaptıklarını belirterek, uzaktan da olsa öğrencilerle buluşma imkanına kavuştuklarını ve bir an önce okulların açılıp sağlıklı günlerin gelmesini temenni ettiklerini söyledi.

'MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAK ASLİ VAZİFEMİZ'

Bugün 20 bin öğretmeni daha eğitim ailesine dahil ettiklerini söyleyen Bakan Selçuk, "Göreve başladığımız günden beri ekip arkadaşlarımla beraber hep öğretmeni merkeze alan bir bakış açısına sahip olduk. Her zaman öğretmenin hukuku, hakkı, hizmet içi eğitimi konularında belki yüzlerce kez vurgu yaptık. Bugün de aynı vurguyu yapmaya devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin çocuklarıyla buluşması için yeni bir dönemi başlatmış oluyoruz. Salgın süresince ve bu dönemde gördük ki kendisine imkan verilen bütün arkadaşlarımız ellerinden gelenin çok çok fazlasını büyük bir gayretle, sorumlulukla yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Çünkü öğretmenlik akademik bilgi kadar bir vicdan işi. Aynı zamanda bizler almış olduğumuz sorumlulukla kendi gelişimimizle beraber çocuklarımızın, öğrencilerimizin gelişimini de büyük bir vazife olarak görüyoruz. Görevine yeni başlayacak yol arkadaşlarıma da seslenmek isterim; hepiniz hem zihninizi hem de bedeninizi etkin biçimde çalıştıracağınız, her zaman vicdanınızı bir pusula olarak göreceğiniz fedakarlıkla dolu mesleğe başlıyorsunuz. İçinde bulunduğumuz bu günlerde görüyoruz ki her zaman şartlar değişebilir. Milletimizin zor zamanında milletimizin yanında olmak bizim asli vazifemiz" dedi.

'ÖĞRETMEN DOLULUK ORANI BUGÜN YÜZDE 93'E ULAŞMIŞ OLDU'

Bakan Selçuk, en değerli varlık olan insan için, çocuk için çalıştıklarını kaydederek, çocukların hakkını, hukukunu korumanın peşinde olduklarını belirtti. Selçuk, "Ben Ziya öğretmen olarak her zaman sizin yanınızdayım. Sizin itibarınız benim itibarımdır, bizim itibarımızdır. Sizin sayenizde, sizlerle beraber Türkiye'de öğretmen ihtiyacımızı büyük oranda karşılamış oluyoruz. Türkiye geneline baktığımız zaman öğretmen doluluk oranı bugün yüzde 93'e ulaşmış oldu" diye konuştu. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenler ile şehit öğretmenleri rahmetle anan Selçuk, yeni atanan öğretmenlere başarılar diledi.

Yeni atanan öğretmenlerin öğrencileriyle ne zaman bulaşacağının sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Okulların açılmasıyla ilgili takvime bağlı önümüzdeki süreçte zaten sizlerle paylaşmış olacağız. Yeni arkadaşlarımızın durumu şu anda sadece iş ve işlemlerin yapılmasına kaldı" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, salonda bulunan gazetecilerden kura için rakam istedi. Kura numarasının '379658012' olarak belirlenmesinin ardından Bakan Selçuk butona basarak atamayı başlattı. Salondaki ekrandan adayların atandığı iller ve okulları yansıtılarak, 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Atama sonuçları 'e-devlet' ve 'personel.meb.gov.tr' internet adresinden öğrenilebilecek. Öte yandan, milli sporculardan beden eğitimi alanına 90 öğretmen ataması daha önce yapılmıştı.

ANKARA 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Ziya Selçuk, Türkiye, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı - Son Dakika

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