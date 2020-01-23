Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı - Son Dakika

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Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı
6 saat önce
ANKARA'nın Akyurt ilçesinde 12 dakika arayla 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:20 Kaynak: DHA
ANKARA'nın Akyurt ilçesinde 12 dakika arayla 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akyurt ilçesinde 06.42'de Richter ölçeğine göre 3.8 ve 06.54'te ise 4.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk deprem yerin 7 kilometre, 4.5 büyüklüğündeki deprem ise 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
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