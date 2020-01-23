Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (2) - Son Dakika

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Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (2)
6 saat önce
VALİ ŞAHİN: CAN VE MAL KAYBI YAŞANMAMIŞTIRAnkara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen depremin ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:38 Kaynak: DHA
VALİ ŞAHİN: CAN VE MAL KAYBI YAŞANMAMIŞTIR
Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen depremin ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Şahin, ekiplerin detaylı incelemeler için saha çalışmalarına başladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
Haber: ANKARA,
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