Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (3) - Son Dakika

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Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (3)
6 saat önce
AKYURT BELEDİYE BAŞKANI AYIK AYIK: CAN KAYBI VE YARALANMA YOKAkyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, merkez üssü Kozayağı Mahallesi ile ilçe merkezi yakınlarında yaşanan 2 depremde de can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:46 Kaynak: DHA
AKYURT BELEDİYE BAŞKANI AYIK AYIK: CAN KAYBI VE YARALANMA YOK
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, merkez üssü Kozayağı Mahallesi ile ilçe merkezi yakınlarında yaşanan 2 depremde de can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi. Mahalleleri gezerek hasar tespit çalışmasında bulunduklarını aktaran Ayık şu ifadeleri kullandı:
"Hamdolsun, şu ana kadar can kaybı ve yaralanan yok. İlk deprem, Kozayağı Mahallesi, ikincisi ise ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Mahalleleri gezerek hasar tespitinde bulunuyoruz. Şu ana kadar gelen bir yıkım ihbarı yok."
Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,
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