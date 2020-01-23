Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (3) - Son Dakika

Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (3)

6 saat önce

AKYURT BELEDİYE BAŞKANI AYIK AYIK: CAN KAYBI VE YARALANMA YOKAkyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, merkez üssü Kozayağı Mahallesi ile ilçe merkezi yakınlarında yaşanan 2 depremde de can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi.

Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (3), System.String[]

AKYURT BELEDİYE BAŞKANI AYIK AYIK: CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, merkez üssü Kozayağı Mahallesi ile ilçe merkezi yakınlarında yaşanan 2 depremde de can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi. Mahalleleri gezerek hasar tespit çalışmasında bulunduklarını aktaran Ayık şu ifadeleri kullandı:

"Hamdolsun, şu ana kadar can kaybı ve yaralanan yok. İlk deprem, Kozayağı Mahallesi, ikincisi ise ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Mahalleleri gezerek hasar tespitinde bulunuyoruz. Şu ana kadar gelen bir yıkım ihbarı yok."

Haber:  Caner ÜNVER/ ANKARA,


Hilal Ayık, Akyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:47 Kaynak: DHA
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