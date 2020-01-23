Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (4) - Son Dakika

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Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (4)
6 saat önce
YAVAŞ: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUNAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akyurt ilçemizde aralıklarla 2 deprem oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:58 Kaynak: DHA
YAVAŞ: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akyurt ilçemizde aralıklarla 2 deprem oldu. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.
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