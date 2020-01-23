Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (4) - Son Dakika

Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (4)

6 saat önce

YAVAŞ: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUNAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akyurt ilçemizde aralıklarla 2 deprem oldu.

Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (4), System.String[]

YAVAŞ: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akyurt ilçemizde aralıklarla 2 deprem oldu. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.


Mansur Yavaş, Deprem, Ankara, Akyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi
Manisa'daki deprem anı kamerada! Kafedeki herkes bir tarafa savruldu Son dakika: Manisa'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 14:06:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]