Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (4) - Son Dakika

Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (4)

28 dakika önce

YAVAŞ: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUNAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akyurt ilçemizde aralıklarla 2 deprem oldu.

Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (4), System.String[]

YAVAŞ: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akyurt ilçemizde aralıklarla 2 deprem oldu. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.


Mansur Yavaş, Deprem, Ankara, Akyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir
Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaralandı Manisa'da 4 saatte 132 artçı sarsıntı oldu! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 08:43:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]