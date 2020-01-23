Son Dakika › Güncel › Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (4) - Son Dakika
Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (4)
28 dakika önce
YAVAŞ: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUNAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akyurt ilçemizde aralıklarla 2 deprem oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:15 Kaynak: DHA
YAVAŞ: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akyurt ilçemizde aralıklarla 2 deprem oldu. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.
Son Dakika Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaralandı Manisa'da 4 saatte 132 artçı sarsıntı oldu! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi