Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı - Son Dakika

Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı

6 saat önce

Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (Akyurt'tan gündüz görüntüleri)

Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı ( Akyurt'tan gündüz görüntüleri)

Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı

Akyurt, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:46 Kaynak: DHA
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