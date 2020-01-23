Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (6) - Son Dakika

DEPREMDE EVLERİ HASAR GÖREN KÖY HALKI TEDİRGİN

Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Merkez üssü Ahmetadil ve Kozayağı köyleri olan depremden sonra kendilerini sokağa atan vatandaşlar, artçı sarsıntılar nedeniyle hala evlerine giremedi. Ahmetadil köyünde yaşayan ve evleri depremde hasar gören Satı Genç, "Sabah 7'ye gelirken deprem oldu. Duvarlar falan çatladı, hemen kendimizi sokağa attık. Dışarı çıktık ama hava da soğuktu donduk, uyuyamadık" dedi.

Depremden sonra çıkıp dışarıda yattıklarını belirten Ayhan Genç ise, "Eğer kış günü dışarıda yatıyorsak bu hakikaten acınacak halimiz. Ama sağ olsunlar valimiz geldi, belediye başkanımız geldi. Sabahtan beri içeri giremiyoruz. Deprem olurken abdest alıyorduk, çok korktuk. Ev sallandı, öteki dünya aklıma geldi" diye konuştu.

Ahmetadil köyünde yaşayan Nazif Ünal ise, köydeki 6-7 binada hasar olduğunu ve çok korktuklarını söyledi.