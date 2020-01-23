Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı -2 - Son Dakika

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Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı -2
6 saat önce
Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (Akyurt'tan gündüz görüntüleri ) -2.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:53 Kaynak: DHA
Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı ( Akyurt'tan gündüz görüntüleri ) -2
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