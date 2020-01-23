Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı -2 - Son Dakika

Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı -2

6 saat önce

Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (Akyurt'tan gündüz görüntüleri ) -2.

Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı ( Akyurt'tan gündüz görüntüleri ) -2

Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı -2

Akyurt, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:53 Kaynak: DHA
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